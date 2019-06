Cremona | bambina di due anni uccisa a coltellate dal padre

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Marco Della Corte Un ivoriano, residente a, ha ucciso ala figlioletta di due, in seguito ha tentato il suicidio. Al momento si trova piantonato in ospedale Il tragico episodio è avvenuto oggi, sabato 22 giugno, al numero 4 di via Massarotti a. Unadi dueè stata accoltellata dal, un 27enne di origine ivoriana. Quando i carabinieri sono intervenuti all'interno dell'abitazione, l'uomo si trovava accanto al corpo senza vita della piccola. Il giovane presentava una ferita di arma da taglio. Avrebbe infatti tentato di togliersi la vita con una coltellata al ventre dopo aver compiuto il turpe omicidio ai ddella figlioletta. Un gesto estremo, causato forse dal pentimento. Questo è al momento l'orribile scenario ricostruito dai carabinieri. Le indagini stanno proseguendo per avere una visione più chiara di quanto accaduto a ...

