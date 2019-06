Contratti collettivi | sull’equivalenza arriva la nuova circolare Inl

Dl dignità - Lega propone deroghe per il lavoro a termine. Ma i Contratti collettivi e “di prossimità” possono già prevederle : I contratti collettivi e quelli aziendali e territoriali possono già oggi prevedere deroghe rispetto ai paletti che il decreto dignità ha introdotto per il lavoro a termine. E’ questo il punto di partenza per capire come le polemiche sul ddl della Lega mirato secondo il sottosegretario Claudio Durigon a “intervenire su alcune zone d’ombra” di quel provvedimento siano nei fatti pretestuose. Almeno quattro ccnl siglati dopo ...