Trasporto pubblico | ecco il programma con deviazioni per eventi fine settimana

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roma – A Roma domani, dalle 16 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Madonna di Loreto percorrendo via Carlo Alberto, piazza di Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Possibilio brevi stop per i bus. Domani, dalle 18, una processione sfilera’ lungo via Luigi Lilio, via Francesco De Vico, via Padre Lais, via del Serafico, via Simone Martini e via Vincenzo Renieri. Possibilio brevi stop per i bus. Domenica, dalle 11.30, una processione sfilera’ lungo via Giuseppe Grezar, via Andrea Solario, viale Aldo Ballarin, via del Tintoretto e via Paolo di Dono. Possibili rallentamenti o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 18, si svolgera’ la celebrazione del Corpus Domini, nella chiesa di Santa Maria Consolatrice, officiata da Papa ...

