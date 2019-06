Tragedia a Mirabilandia | indagati anche bagnino e responsabili sicurezza

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Francesca Bernasconi Un bimbo di 4 anni era morto annegato in una piscina del parco di divertimenti. Ieri era stata indagata la madre Nuoviper ladi, dove un bambino di 4 anni, è morto mercoedì, mentre si trovava nella piscina di Mirabeach nel parco dei divertimenti di Ravenna. Ieri, gli inquirenti avevano indagato la madre del piccolo, con l'accusa di omicidio colposo in cooperazione. Inizialmente la donna era stata sentita come teste ma, nel corso del colloquio, gli inquirenti hanno deciso di sospendere la procedura e iscriverla nel registro degli. Secondo i primi accertamenti, il piccolo si trovava nel parco solo in compagnia della madre che, lasciatolo un attimo solo, non si sarebbe accorta della sua corsa verso la piscina. Il bambino sarebbe poi caduto in acqua, in un punto troppo profondo, che non gli avrebbe lasciato scampo. ...

