Stretta sul fumo a Montecitorio | in arrivo sanzioni e aree riservate

Approvato il dl Sicurezza bis : Stretta sulle manifestazioni violente : Salvini esulta: "Non c'è repressione della libertà di pensiero. Sono tranquillo sulla costituzionalità del dl".

Il Cdm approva il Decreto sicurezza bis : Stretta sulle manifestazioni violente : Salvini esulta: "Non c'è repressione della libertà di pensiero. Sono tranquillo sulla costituzionalità del dl".

Il Consiglio dei ministri approva il Decreto sicurezza bis : Stretta sulle manifestazioni violente : Salvini esulta: "Non c'è repressione della libertà di pensiero. Sono tranquillo sulla costituzionalità del dl".

Dopo la Stretta di mani - la pacca sulla spalla alla Regina. Trump "alieno" a corte : Non bastava la stretta di mano azzardata da Trump durante l’incontro con la Regina Elisabetta sul prato di Buckingham Palace. The Donald ci ricasca e rompe di nuovo gli schemi: durante il banchetto ufficiale organizzato in suo onore a Buckingham Palace, il presidente ha messo la mano dietro la schiena della sovrana. Lo riporta il Daily Mail.Un gesto che infrange nuovamente la prassi reale e spiazza gli esperti di casa Windsor: non vige un ...

La Stretta di Cinisello Balsamo sulle case popolari agli stranieri : Aurora Vigne Cinisello Balsamo vara la fase due delle nuove procedure regionali di assegnazione delle case popolari. "Siamo il primo comune che dà completa applicazione al nuovo regolamento" Per richiedere una casa popolare bisogna certificare il non possesso di altre proprietà. Una regola che prima valeva solo per gli italiani ma che ora, a Cinisello Balsamo, vale anche per gli stranieri. Si tratta della fase due della nuova ...

Tecnologia : premiato lo studio italiano sulla Stretta mano tra uomo e robot : Lo studio sulla “stretta di mano” tra uomo e un robot, condotto all’Università di Siena, è stato premiato a Montreal in una delle più importanti conferenze internazionali di robotica, la International Conference on robotic and Automation (ICRA). Il lavoro, pubblicato nell’articolo “The Role of Closed-Loop Hand Control in Handshaking Interactions” riguarda il sistema di controllo della forza di interazione durante una stretta di mano tra un ...

Doppia Stretta sulle pensioni d’oro : A giugno per i pensionati scatterà il conguaglio negativo con cui l’Inps recupererà gli importi in eccesso erogati nei primi tre mesi dell’anno per effetto della ritardata applicazione delle regoleper l’adeguamento all’inflazione introdotte dalla legge di bilancio 2019. Sempre a giugno scatta poi il taglio sulle pensioni d’oro...

Giro di California 2019 - risultato quinta tappa : Ivan Garcia Cortina vince la volata riStretta - Tejay van Garderen resta in testa : La quinta tappa del Giro di California, la Pismo Beach-Ventura di 218.5 km, va all’iberico Ivan Garcia Cortina (Bahrain Merida), che in una volata ristretta, dopo 4:56:11, regola un gruppetto di 26 unità, superando l’argentino Maximiliano Richeze (Deceuninck – Quick Step), secondo, e il colombiano Sergio Higuita (EF Education First), terzo. Nel gruppo dei primi tutti i principali uomini di classifica, con lo statunitense Tejay ...

Nuovo codice della strada approvato/ Stretta sugli smartphone e sull'alcol : Nuovo codice della strada, Stretta sull'utilizzo degli smartphone alla guida, e sulla conduzione di un veicolo con tasso alcolemico

Stretta Uefa sul City : rischio esclusione dalle coppe : Il Manchester City, neo campione d’ Inghilterra, rischierebbe un anno di esclusione dalle coppe, e non più solo un eventuale blocco del mercato. E’ quanto riferisce il New York Times. Secondo il quotidiano USA, il club inglese avrebbe aggirato le regole del Fair Play Finanziario dell’Uefa attraverso un sistema di scatole cinesi con società nei […] L'articolo Stretta Uefa sul City: rischio esclusione dalle coppe è stato ...

Multe più salate e Stretta sulla droga. Come sarà il nuovo codice della strada : Arrivano tempi duri per i trasgressori del codice della strada. Il testo base predisposto da M5s e Lega - sono state accolte anche alcune proposte dell'opposizione - dovrebbe essere votato oggi nella Commissione Trasporti della Camera. Senza l'aumento della velocità a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie, senza la possibilità per le biciclette di andare contro mano e senza il divieto di fumo alla guida. Come aumentano le sanzioni La ...

Stretta sull'aborto in Georgia - vietata l'interruzione se il feto ha un battito cardiaco : Vietato abortire se il feto ha un battito cardiaco. Con la firma del Governatore repubblicano Brian Kemp, il nuovo provvedimento è diventato legge nello stato americano della Georgia. Una norma che ...

Maltempo e vento forte sul Garda : “Rimanete in casa e uscite solo se Strettamente necessario” : “Le raffiche di vento continueranno ancora per alcune ore. Si consiglia di rimanere a casa e di uscire solo in caso di stretta necessità“: è l’appello lanciato dal Municipio di Lonato (Brescia) colpito insieme a Desenzano del Garda dalle avverse condizioni meteo. La Polizia locale di Desenzano ha chiesto ai bresciani di evitare di recarsi nella zona del lago. Per motivi di sicurezza, il Comune di Lonato ha disposto la chiusura ...

Vicenza - drogano e violentano una ragazza di 15 anni : «La testa sul tavolo - io coStretta a sniffare» : Elisa Faggion, 31 anni La clinica Vittima e, presunta, carnefice si erano conosciute tempo addietro, in una clinica. E lì, erano diventate amiche e avevano cominciato a frequentarsi. «Mi passava a ...