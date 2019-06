Solstizio d’estate: riti e usanze nel mondo (Di venerdì 21 giugno 2019) Tra tradizioni pagane e curiosità, il giorno più lungo dell'anno è un vero inno alla luce e dà il benvenuto all'estate. (Di venerdì 21 giugno 2019) Tra tradizioni pagane e curiosità, il giorno più lungo dell'anno è un vero inno alla luce e dà il benvenuto all'estate.

In Italia si celebra il solstizio d'estate con riti per propiziare l'amore duraturo e la benevolenza della sorte: durante la notte del 21 giugno si usa esporre alla luce della luna un uovo in un bicchiere per attrarre tutte le vibrazioni positive della "congiuntura cosmica". Ma ci sono usanze ancora più particolari, come quelle legate alle leggende di Benevento, nota città di streghe. La leggenda dice che durante la sera del 21 le streghe si radunassero intorno all'albero di noce poco distante dalla città per rituali superstiziosi: gli abitanti solevano proteggere la case con rosmarino e un ramoscello di ulivo benedetto, cosa che accade ancora oggi. A Firenze, invece, sopra ai tetti delle basiliche venivano accesi dei fuochi visibili da lontano con dei contenitori pieni di grasso. Oggi si aspetta l'evento dell'anno: il passaggio del sole dallo Gnomone del Duomo, l'indicatore più antico e grande del mondo che dal 1475 indica la posizione del sole per calcolare la durata dell'anno solare.