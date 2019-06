SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano Continua anche l’offensiva per

Manolas-Koulibaly - SKY : “Forte accelerata di De Laurentiis : difesa bunker! Vuole chiudere” : Francesco Modugno di Sky Sport fa il punto sul mercato del Napoli in entrata A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, ecco quanto ha dichiarato: “Kostas Manolas? C’è la disponibilità del calciatore ma si lavora per trovare un equilibrio con la Roma che, ovviamente, Vuole monetizzare la sua cessione e ha la necessità di farlo per questioni relative al fair play finanziario. ...

SKYSport : C’è l’ok di Manolas per il Napoli - De Laurentiis tratta con Pallotta per chiudere : Manolas potrebbe essere un altro affare chiuso dal Napoli. Secondo quanto riporta SkySport, le parti avrebbero raggiunto un accordo. Il difensore greco sarebbe il sostituto per Albiol che ha deciso di salutare il Napoli e tornare in Spagna Resta da trovare, però, l’intesa con la Roma che, tuttavia, potrebbe essere sopravanzata dietro il pagamento della clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro. De Laurentiis tratta con Pallotta per ...

Gli auguri di De Laurentiis ad Ancelotti su SKY : Aurelio De Laurentiis ha utilizzato i microfoni di Sky per inviare i suoi auguri al mister Carlo Ancelotti, che oggi compie 60 anni: “Ciao Carlo, oggi diventi tre volte ventenne perché se sommiamo 20 + 20 + 20 viene fuori sessanta. Come sono stati questi tre ventenni per te? Secondo me intriganti! Ti auguro che i prossimi tre ventenni siano entusiasmanti e ricchi di grande simpatia e capacità emozionale che tu hai sempre saputo dare” L'articolo ...