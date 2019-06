“Maestro Camilleri | un suo ammiratore sono! Ci vorrei scrivere una littra | come se fossi

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Una lettera bellissima, travolgente, diventata subito virale su facebook dove ha avuto oltre mezzo milione di lettori in poco più di due giorni: sono le parole di Gaspare Scimò, fan del noto scrittore siciliano in lotta tra la vita e la morte dopo l’arresto cardiaco che l’ha colpito lunedì 17 giugno. “Maestro, un suoCiunasedavanti a vossia pirsonalmente di pirsona. Mi scussasse che parlo con palore semplici, ma io sacciocosìCatarella è buono a fare il lavoro dello sbirro. Parola d’onore, maestro, mi creda, io mi sono fatto persuaso di una cosa, e cioè che vossia abbia troppa prescia di andarsi a stabilire a #Vigàta. Qua siamo tutti completamente e sinceramente strammati. Scantati morti! E macari il commissario strammò quando seppe dall’ispettore Fazio, che gli cuntò per filo e per segno ...

FiorellaMannoia : Sentire delle nullità gioire per il ricovero di Camilleri, conferma l’inutilità delle loro misere vite. Forza Maestro , siamo con te. - UNHCRItalia : Forza Maestro! Siamo vicini ad Andrea Camilleri, da sempre impegnato in difesa dei diritti di chi è costretto a fug… - HuffPostItalia : Tutti con Camilleri: 'Maestro, non rompa i cabasisi. Abbiamo ancora bisogno di lei'. -