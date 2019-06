Le nomine europee e il Foglio a Venezia domani

Le nomine europee e la presentazione di Sarri alla Juve : Il segretario della Cgil Maurizio Landini, neorealista, non nel senso cinematografico ma in quello politico, economico e sindacale, non ne può più di questo governo e di questa maggioranza. Ma lo dice con la calma di chi davvero non ne può più. Anche più scocciati, esasperati, in Confindustria. A

Domani vertice dei capi di Stato e di governo - possibile decisione su nuove nomine europee : Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue che si apre Domani a Bruxelles, e a cui per l'Italia partecipa il premier Giuseppe Conte, potrebbe essere risolutivo per sciogliere il nodo delle nuove nomine alla guida delle istituzioni europee. Lo pensa il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che nella sua lettera di convocazione del vertice ai leader afferma: "Rimango cautamente ottimista, poiché quelli con cui ho parlato hanno ...

Le trattative per le nomine europee entrano nel vivo : Nelle prossime settimane si decideranno tutte le presidenze che contano, dalla Commissione al Parlamento: l'Italia continua ad avere un ruolo piuttosto marginale

Elezioni europee 2019 : nomine Commissione Europea - i nomi dei papabili : Elezioni europee 2019: nomine Commissione Europea, i nomi dei papabili Qualunque sia il risultato del prossimo voto per l’Europarlamento è certamente giunta al termine l’esperienza di Jean Claude Juncker a capo della Commissione Europea. Chi potrebbe sostituirlo? Elezioni europee 2019: Michel Barnier in pole per la Commissione Secondo diversi organi di stampa, a prendere il posto del lussemburghese sarà di certo Michel Barnier; ...

Europee - risiko nomine : Weber outSale Barnier - il Lavoro all'Italia? : Il gran ballo delle nomine per l'Europa che verrà si apre a Sibiu, fascinosa cittadina di origine sassone nel cuore della Transilvania. Dalla Commissione al Consiglio: ecco tutti i nomi Segui su affaritaliani.it

Dannata Brexit offusca il domino delle future nomine europee : Ancora lei: la Brexit incompiuta, dannazione europea da tre anni in qua, sarà il nodo centrale da sciogliere dopo il voto di maggio. Perché fino a quando il divorzio tra Londra e Bruxelles non si conclude in una qualche maniera, che sia un ‘leave’ o un ‘remain’, non si libera un uomo ritenuto ‘chiave’ per il risiko delle future cariche europee: Michel Barnier, francese, sostenuto da Emmanuel ...

Europee - Donato (Lega) vs Gruber : “Democrazia non si fa con le nomine”. “Allora dovete cacciare il premier Conte” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e Francesca Donato, candidata della Lega alle elezioni Europee, sull’alleanza tra il partito di Salvini e i Paesi di Visegrád. “La Lega in Europa ha come migliori alleati i peggiori nemici dell’Italia – chiede la giornalista alla presidente di Eurexit – L’Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrád, come sappiamo, ...