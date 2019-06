optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Quali sono iora in circolazione? Unaall'acquistosi rende necessaria soprattutto in questo periodo dell'anno: magari per le vacanze estive più di qualcuno vorrà premiarsi dopo un anno intenso di lavoro o di studio. In questo approfondimento dunque, i lettori di OM troveranno indicazioni utili relative ai telefoni più economici, quelli che rientrano comunque al di sotto di un budget minimo di 250 euro e ancora altri device con costo non superiore ai 400 euro. Per finire, non mancheranno tre opzioni irrinunciabili tra i top di gamma assoluti di quest'annata. Ipiù economici di tutti Anche chi ha davvero un budget minimo può puntare ad un dispositivo che abbia peculiarità hardware di tutto rispetto. I telefoni più economici di tutti non sono solo appannaggio assoluto di brand e produttori semi-sconosciuti ma ...

wordweb81 : I migliori smartphone #Android: guida all’acquisto 2019 - OptiMagazine : I migliori smartphone #Android: guida all'acquisto #2019 - FPSREPORTER : Top 5 migliori smartphone economici (sotto i 50 euro) del 2019 -