Francesca De Andre e Gennaro Lillio snobbati | non risulterebbero essere simpatici per

Mila Suarez furiosa con Francesca De André : risposta al veleno dopo l’attacco : Grande Fratello, Mila Suarez e Francesca De André ancora in guerra: le ultime news Mila Suarez e Francesca De André non troveranno mai un punto d’incontro. Le due hanno iniziato a litigare nella Casa del Grande Fratello 2019 e non smetteranno, probabilmente, mai. O almeno non fin quando una parlerà ancora dell’altra. Mila e Francesca […] L'articolo Mila Suarez furiosa con Francesca De André: risposta al veleno dopo ...

Mila Suarez perde la calma con Francesca De André : “Vaffa…” : Francesca De André, Mila Suarez perde la pazienza: il duro sfogo Che tra Mila Suarez e la nuova fidanzata di Gennaro Lillio non scorra buon sangue, non è di certo un mistero. Le due, nonostante il Grande Fratello sia terminato la settimana scorsa, continuano a punzecchiarsi a distanza. Francesca De André, durante lo sketch di Obbligo o Verità con la produzione del reality di Barbara d’Urso, aveva dedicato alla bella modella marocchina una ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè in vacanza senza Gennaro Lillio : Francesca De Andrè in Florida pensa a Gennaro Lillio: “Mi manchi” Francesca De Andrè è volata in Florida in queste ore, precisamente a Miami. L’ex gieffina si è concessa una vacanza dopo le altalene emotive del Grande Fratello, ma senza Gennaro Lillio. Come si evince da Instagram infatti il modello ha trascorso qualche giorno a Napoli con la famiglia, pronto a ripartire per lavoro, mentre Francesca De Andrè è volata ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè e Gennaro Lillio - lui confessa : "La D’Urso non ha mandato in onda il peggio" : La rivelazione hot dell'ex gieffino sulla nipote di Faber. Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato

Francesca De Andrè ospite a Non è la D'Urso - il gesto di Gennaro Lillio spiazza tutti : Francesca De Andrè ospite a Live - Non è la D'Urso, il gesto di Gennaro Lillio spiazza tutti. Ieri sera, la nipote di Faber è stata una degli "sferati" di Barbara...

Grande Fratello 2019 - Lory del Santo avverte Francesca De André : «Gennaro Lillo - relazione difficile...» : ?Gennaro sa usare bene le parole, ma la verità potrebbe essere un?altra?, a parlare Lory Del Santo, che in passato ha avuto una relazione con l?ex recluso nella casa...

Francesca De André e Gennaro Lillio : la verità sulla prima notte insieme : “Ho fatto l’amore con Francesca in una stanza d’hotel“: giocando alla versione post Grande fratello di ‘Obbligo o verità’ (QUI il video), Gennaro Lillio ha ammesso che lui e la sua ex coinquilina nonché attuale fidanzata Francesca De André si sono lasciati andare alla passione poco dopo essere usciti – insieme, rigorosamente – dalla casa di Cinecittà. La domanda, uscita direttamente dalla boccia ...

GF 16 Martina Nasoni contro Francesca De Andrè : Martina Nasoni la vincitrice del “GF 16” è contro Francesca De Andrè: «Strilla, ma fondamentalmente di intelligente, a volte, dice poco». Nella casa, le due ex inquiline sembravano essere amiche, poi una volta uscite, non è così. In un’intervista al settimanale Spy!, la vincitrice non le avrebbe mandate a dire a Francesca De Andrè. Martina Nasoni inizia l’intervista descrivendo le sensazioni della vittoria: «Non me ...

Cambio gli uomini come le mutande! Francesca De André offende Taylor Mega : Francesca De André, sottoponendosi al gioco di Obbligo o Verità proposto dal Grande Fratello, ha fatto un'imitazione di Taylor Mega. L'influncer è stata dipinta in modo negativo: ci sarà una replica? Che tra Francesca De André e Taylor Mega non scorresse buon sangue era cosa nota ed era ipotizzabile che le due ragazze continuassero a dirsele di santa ragione anche una volta terminato il Grande Fratello. Sui social o nei salotti ...

Francesca De André contro l'ex fidanzato Giorgio : "Con lui solo indifferenza. Ora c'è Gennaro Lillio" : Francesca De André è tornata a parlare, seppur indirettamente durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello, del suo ex fidanzato Giorgio. "Qual è – gli hanno chiesto – la miglior vendetta per un ex che ci ha fatto soffrire?". "Ragazzi – ha risposto - direi l'indifferenza? Se si chiama ex u

