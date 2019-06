Esplosione a Rocca di Papa | morto sindaco Crestini

È morto il sindaco di Rocca di Papa - è la seconda vittima dell'Esplosione : E' morto il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, rimasto coinvolto nell'esplosione, per una dispersione di gas da tubature in strada, e successivo incendio del palazzo comunale della cittadina dei Castelli. Le condizioni di Crestini, ricoverato nel Centro grandi ustionati dell'ospedale sant'Eugenio di Roma, si erano aggravate nelle ultime ore, come aveva fatto sapere l'Asl Roma 2 con una nota nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di una ...