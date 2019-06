Crosetti | «Sarri in conferenza come un attore navigato»

ilnapolista

(Di venerdì 21 giugno 2019) Tutto il pensiero di Mauriziosu Repubblica di oggi si potrebbe sintetizzare in queste parole «Più che un incontro è stato uno smontaggio di luoghi comuni. Il ruvido e grezzonon è ruvido e grezzo. Lo zonistanon giocherà solo a zona, ma partirà dai campioni e dalla loro natura per arrivare infine al gioco. L’anti-juventino e capopolo, il comandante degli assalti anche ideologici al potere dice che la Juve è il massimo per chiunque. Assai probabile che l’abbia sempre pensato» Un, quello che si è presentato ieri in giacca e cravatta,non lo avevamo mai visto, eppure sembravase quella giacca l’avesse sempre indossata.ha parlato del passato, degli errori commessi, del dito medio, senza negare nulla, ma ammettendo gli errori. E soprattutto ammettendo il suo amore per Napoli, il suo amore fin da bambino. Nella presentazione il sospetto che ...

