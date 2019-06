Conte si arrende alla logica di Bruxelles

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Il negoziato è molto difficile, ma la trattativa andrà avanti fino all’ultimo”. Provato in volto per la notte in bianco passata prima al vertice formale con i leader e poi a quello informale con Angela Merkel, Emmanuel Macron e il lussemburghese Xavier Bettel al bar dell’hotel Amigò a, Giuseppetraccia un bilancio di questa due giorni di Consiglio europeo e si. La procedura per debito eccessivo è “pendente”, diceva preoccupato ieri notte parlando con i giornalisti in hotel. Prima, non lo aveva capito. Ora sa che la procedura, percorso obbligato di riduzione del debito, è lì pronta a scattare all’Ecofin del 9 luglio e va evitata a tutti i costi. “Io ho una strategia costruttiva, insieme a Tria. Spero siano costruttivi anche gli altri nel governo”, dice il premier. Il ...

