ATP Halle – Matteo Berrettini va come un treno | demolito in due set il russo Khachanov

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019)stacca il pass per la semifinale del torneo di, superandoin due set con il punteggio di 6-2, 7-6viaggiaun, staccando il pass per la semifinale del Noventi Open, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di, in Germania. L’azzurro supera senza fronzoli Karen, numero 9 del ranking ATP e terza testa di serie, già battuto negli ottavi a Stoccarda la scorsa settimana. Reduce dal terzo titolo in carriera vinto domenica scorsa a Stoccarda, il tennista italiano si impone in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 dopo un’ora e mezza di dominio, senza lasciare scampo al proprio avversario. Nel penultimo atto del torneo tedesco,se la vedrà con il vincitore del match in programma oggi tra Zverev e Goffin, con quest’ultimo sempre battuto nelle ...

apicella57 : RT @lorenzofares: Battendo Wawrinka al #RolandGarros @rogerfederer ???? ha contributo a far entrare @fabiofogna ???? in top10... ...battendo o… - oktennis : ATP Halle: Berrettini non si ferma, altra vittoria su Khachanov ed è semifinale - lorenzofares : Battendo Wawrinka al #RolandGarros @rogerfederer ???? ha contributo a far entrare @fabiofogna ???? in top10... ...batt… -