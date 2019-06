ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019)Pro da 15 pollici di Apple venduti fra settembre 2015 e febbraio 2017 “contengono unache potrebbe surriscaldarsi e rappresentare un rischio per la sicurezza“. Per questo motivo Apple, l’azienda che li produce, ha avviato un programma volontario di richiamo e sostituzione gratuita della. ApplePro con CPU Intel a otto core ufficialmente in vendita, i prezzi partono da 2.099 euro Non tutti i prodotti sono a rischio: nella nota ufficiale il produttore sottolinea che ad essere soggetto a surriscaldamento è un numero limitato di unità.si fa a sapere se il vostro15 è a rischio? Bisogna copiare il numero di serie del prodotto (diverso per ciascuna unità) nello spazio bene in evidenza nell’apposita pagina web pubblicata da Apple. Per ...

Noovyis : Un nuovo post (Alcuni notebook MacBook Pro 15 installano una batteria difettosa, ecco come avere la sostituzione gr… - Cascavel47 : Alcuni notebook MacBook Pro 15 installano una batteria difettosa, ecco come avere la sostituzione gratuita… - netbookitalia : RT @notebookitalia: Intel ha lanciato anche 14 nuovi Intel Core vPro (tra cui Core i9), 14 nuovi Intel Xeon E per workstation e la nuova fa… -