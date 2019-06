Usa-Iran a un passo dallo scontro | «Abbattuto drone spia americano»

Sale la tensione tra Usa e Iran - Teheran annuncia : “Abbiamo abbattuto aereo spia” : Teheran ha annunciato di aver appena abbattuto velivolo militare statunitense senza pilota che volava proprio sopra i cieli del Paese mediorientale. "Abbiamo abbattuto un drone spia americano che ha violato lo spazio aereo della Repubblica Islamica" hanno dichiarato pubblicamente i Guardiani della rivoluzione. Gli Usa non confermano ma la notizia rischia di alimentare la tensione già altissima tra i due Paesi.

GUERRA NEL GOLFO/ Usa vs. Iran - l'aumento del prezzo del petrolio conviene a Putin : Aumenta l'escalation nel GOLFO tra Usa e Iran, ma difficilemtne si arriverà a una GUERRA, ecco cosa sta succedendo in queste ore

Usa-Iran - quei mille marine e la "diplomazia delle armi" : mille marine per rafforzare la “diplomazia delle armi” in un Medio Oriente che appare sempre più come una polveriera (nucleare) pronta ad esplodere. Più portaerei, più uomini sul terreno, più sanzioni: il mix della nuova deterrenza made in Usa. Messa così, apparirebbe una strategia difensiva, se non fosse che l’obiettivo più volte evocato dai falchi dell’amministrazione Trump, dal ...

L’Iran e l’attacco alle petroliere - gli Usa mostrano nuove immagini Video|Foto : Le prove raccolte dal Pentagono rilanciano la tesi, già avanzata nelle prime ore dopo l’incidente, di un coinvolgimento di Teheran

Venti di guerra tra Iran e Usa : l'Europa può porre un freno a Trump : Continua la tensione tra Stati Uniti e Iran, le accuse di Donald Trump all'amministrazione Iraniana guidata da Hassan Rouhani non si placano e rischiano di provocare un conflitto armato. L'Iran cerca di interloquire con l'Europa e non cedere alle continue provocazioni dell'amministrazione guidata dal presidente del Stati Uniti. Politiche destabilizzanti l'Iran viene presa di mira e accusata ripetutamente di aver attaccato alcune petroliere allo ...

Altri 1000 soldati Usa in Medio Oriente - "risposta alla minaccia Iran" : Gli Stati Uniti invieranno ulteriori 1.000 soldati in Medio Oriente in risposta alla crescente minaccia iraniana.“Ho autorizzato ulteriori 1.000 truppe per scopo difensivo per affrontare le minacce in Medio Oriente” su richiesta del Central Command, ha affermato il segretario alla Difesa pro tempore americano Patrick Shanahan. “I recenti attacchi iraniani validano l’intelligence che abbiamo ricevuto sul comportamento ...

L’Iran sfida Trump - abbandoneremo accordo. Usa - arricchimento uranio è “ricatto nucleare” : Tra dieci giorni, il 27 giugno prossimo, l'Iran superera' il limite imposto dall'accordo sul nucleare per l'arricchimento dell'uranio, fissato a 300 chilogrammi. La minaccia di Teheran e' l'ennesimo segnale che l'Iran abbandonera' l'accordo a meno che gli altri firmatari non l'aiutino a eludere le sanzioni economiche statunitensi imposte dal presidente Trump e che hanno messo in ginocchio l'economia del Paese. Il presidente americano, Donald ...

Salvini a Washington : «Italia primo interlocutore degli Usa in Europa». E offre garanzie su Iran - F35 e Huawei : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea. Sono qui per aprire un canale che può essere enorme e di...

Nucleare Iran - ultimatum a Ue e Usa/ "Tra 10 giorni superiamo limiti riserve uranio" : Nucleare Iran, nuovo ultimatum del Governo Rohani 'entro 10 giorni superiamo i limiti di riserve dell'uranio arricchito'. La minaccia a Usa e Ue

Petroliere colpite - Riad accUsa l’Iran : “Responsabile degli attentati” : L’Arabia Saudita si schiera a fianco dell’America e accusa l’Iran di essere responsabile degli attacchi alle Petroliere nel golfo dell’Oman. Lo fa con l’uomo forte del regno, il principe ereditario Mohammed Bin Salman, che però precisa di «non volere una guerra». ...

Petroliere attaccate - sale la tensione nel golfo di Oman : anche l’Arabia Saudita accUsa l’Iran : Continua a salire la tensione nel golfo di Oman intorno al caso delle due Petroliere attaccate nei giorni scorsi. Dopo la pubblicazione di un video che mostrerebbe militari iraniani che portano via mine inesplose dallo scafo della petroliera giapponese Kokuka Courageous, una delle due navi coinvolte, Washington è tornata ad accusare Teheran: prima ...

Hormuz - venti di guerra Usa-Iran sulle rotte del petrolio : I servizi di intelligence di tutto il mondo non sono ancora riusciti a determinare chi è stato il responsabile degli ultimi attacchi alle petroliere che attraversano lo Stretto. Mentre l’escalation tra Washington e Teheran si fa sempre più pericolosa...