wired

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dopo esperimenti fatti in altri paesi del mondo, tocca da oggi 20 giugnoall’vedereti irelativi aglidi. La piattaforma di streaming, infatti, ha deciso di alzare le proprie tariffenel nostro paese, per la seconda volta da quanto vi è sbarcata nel 2015 (un ritocco era stato effettuato già nel 2017). Nulla cambierà per il pacchetto d’accesso base, quello senza alta definizione e su un solo dispositivo, che rimarrà invariato al prezzo di 7,99 euro al mese; novità invece in arrivo per le altre due formule. Per chi vuole usufruire, infatti, della visione in Hd su due dispositivi, il prezzo passerà da 10,99 euro a 11,99 euro, mentre chi sceglie l’Ultra Hd e la fruizione su quattro dispositivi vedrà un aumento da 13,99 euro a 15,99 euro. In passato il servizio di serie tv, film e documentari avevasospeso ...

MilanoCitExpo : Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti anche in Italia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - puntotweet : Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti - - Noovyis : Un nuovo post (Netflix aumenta il prezzo in Italia: ecco i nuovi costi) è stato pubblicato su Playhitmusic -… -