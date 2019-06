Nel mare dei migranti c' è una barca che si chiama Matteo Salvini

Sea Watch - da 8 giorni in mare. ToniNelli : “Ha violato le regole - non può approdare in Italia” : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha ribadito da Palermo la posizione del governo italiano sulla Sea Watch 3: "Aveva ricevuto da parte della guardia costiera libica il segnale di coordinamento delle operazioni. Purtroppo hanno deciso di voltarsi dall'altra parte e di andare a Nord verso l'Italia, cosa che per il diritto del mare non va bene".

Nel Pd torna la maretta. Calenda si "vergogna di aver chiesto voti" : Acque agitate in casa dem. Gli affondi piovuti da più parti contro Luca Lotti non sono piaciuti ai renziani. L'ex ministro Maria Elena Boschi parla di "interviste che sparano addosso ai compagni". "Sono arrivati più attacchi dall'interno del Pd che dagli avversari politici", ha spiegato l'ex responsabile delle Riforme, difendendo la scelta da parte di Lotti di autosospendersi per il sul caso procure, "non era scontata e dovuta, di ...

Clandestini bivaccano Nel parco dei bimbi. Il leghista li fa fermare : "Ora espulsione" : Claudio Cartaldo Due immigrati irregolari fermati a Ferrara dopo la segnalazione di un cittadino. Verranno espulsi Visti, segnalati al Comune, fermati e inviati in caserma per le pratiche di espulsione. A Ferrara, dove la Lega ha conquistato una delle (ultime) roccaforti rosse in Emilia Romagna, due Clandestini sono stati identificati dalla polizia e ora verranno espulsi dal Belpaese. A renderlo noto è Nicola Lodi, neo consigliere ...

Sea Watch3 arrivata vicino Lampedusa vira verso Malta Salvini : ciondolano Nel mare : Nuovo cambio di rotta per l’imbarcazione della Ong che ha a bordo 52 uomini salvati in mare e che era arrivata a poche miglia dalle coste siciliane nonostante il divieto del Viminale. Nuovo scontro con Salvini: . «La Libia non è un porto sicuro»

MotoGp – Sole - mare e… compagnia giusta : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello Nel loro posto preferito [VIDEO] : Valentino Rossi ed il pranzetto romantico con la sua Francesca Sofia Novello alla vigilia del nuovo round della stagione 2019 di MotoGp Manca poco al nuovo round della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti per sfidarsi sulla pista del Montmelò, per il Gp di Catalunya. Gli spagnoli vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico, ma dovranno fare attenzioni agli italiani della Ducati e a Valentino Rossi che dopo la delusione ...

Boxe - Roberto Cammarelle Nella Walk of Fame dello sport italiano! Per sempre sulla camminata del Foro Italico : Prestigioso riconoscimento per Roberto Cammarelle, il Campione Olimpico di Pechino 2008 e due volte Campione del Mondo di Boxe (2007-2009) è stato inserito nella Walf of Fame dello sport Italiano. Il 39enne supermassimo lombardo, che nel proprio palmares vanta anche l’argento olimpico a Londra 2012 (il verdetto della finale con Anthony Joshua lasciò diverse perplessità) e il bronzo ad Atene 2004, ha lasciato l’attività ...

Gran caldo Nel Mediterraneo sul mare freddo : arrivano anche le nebbie d'avvezione! : Questa mattina in diverse località costiere del centro-sud si è verificato un fenomeno abbastanza insolito per il mese di giugno e che solitamente si riscontra nei mesi primaverili tra marzo e...

Tre tartarughe morte Nel Tirreno - probabilmente per la troppa plastica in mare : Sono sempre di più gli animali che ogni giorno muoiono nei mari e negli oceani a causa della presenza di rifiuti, e in particolare di plastica, nelle nostre acque. Solo nell'ultima settimana nel Mar Tirreno sono state trovate morte tre tartarughe: la prima il 4 giugno a Lipari, poi un'altra a Goia Tauro e l’ultima, una tartaruga Caretta caretta, a Vietri sul mare, in provincia di Salerno....Continua a leggere

Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti Nel tratto di mare fra Libia e Sicilia : Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia. Inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, poi nelle prime ore di stamattina ha deviato il tragitto (non è chiaro se su indicazione o meno

Terremoto e maremoto Nello Stretto di Messina : lo tsunami generato da una doppia sorgente? : Il 6 giugno l’Università Mediterranea ospiterà il prof. Stephan Grilli e la prof.ssa Annette Grilli docenti presso il Department of Ocean Engineering della Rhode Island University per un ciclo di seminari che si rivolgono agli studenti laureandi e della scuola di dottorato, nel settore dell’ingegneria marittima. Il prof. Grilli, che si distingue a livello internazionale per la sua ricerca nel campo della generazione e propagazione dell’onda di ...

Vietato fumare Nelle spiagge italiane : multa da 500 euro per chi accende la sigaretta : Sempre più città di mare, stabilimenti balneari e simili hanno deciso di bandire per tutta l’estate le sigarette in riva al mare. Questo per una serie di ragioni. In primo luogo perché i mozziconi di sigaretta sono tra i rifiuti maggiormente nocivi e tra i più presenti sulla sabbia. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, gli esempi di Sassari e di Savona, che hanno proibito il fumo in spiaggia ...

"Sognando Itaca" - in barca a vela contro la leucemia : viaggio Nel mare della solidarietà : Ha preso il via (di nuovo) il progetto di vela terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della...

Crac Gruppo Marenco : gli intrecci tra l’imprenditore - il manager con un passato nei servizi e il colonNello della Finanza : servizi segreti, agenti al soldo e ufficiali amici. Così secondo l’accusa Mario Marenco e la sua compagna, Silvia Grosso, cercavano di proteggersi dalle inchieste. Per farlo l’imprenditore 64enne, indagato per bancarotta fraudolenta e altri reati dalla procura di Asti per il fallimento di dodici società, si era affidato a un manager con “passato militare e nei servizi segreti”. Il suo nome è Giuseppe Campaniello, ha 46 anni ed è nato a ...