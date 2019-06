ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) L’abiura Caroè durata un’ora e quindici, diciamo un’ora se togliamo le poche frasi dedicate alle cose tecniche: ai giocatori della, agli schemi di gioco, ai necessari omaggi al predecessore e i ripetuti continui atti di umiltà (e di umiliazione) nei confronti della nuova proprietà. È stata nella forma del– studiata, calibrata, una vera conferenza stampa dei nostri giorni, dove non c’era nemmeno una parola lasciata al caso, nemmeno le due volgarità pronunciate – che è andata la presentazione dell’allenatore della. Sottotesto: ecco cos’ero, ecco che cosa non sarò più, lo giuro. Geniale la forma retorica scelta: l’attacco ai tifosi del Napoli, al Napoli, a Napoli. Come dite? Che avete sentito solo frasi d’amore e apprezzamenti? Ed è proprio quello l’attacco. Per poter costruire la sua nuova vita di allenatore della, ...

AlbanoEa : RT @napolista: L’abiura del bugiardo Sarri in perfetto stile Juventus Ha applicato una tecnica comunicativa stranota: dividere il campo av… - napolista : L’abiura del bugiardo Sarri in perfetto stile Juventus Ha applicato una tecnica comunicativa stranota: dividere il… - iacocry : RT @gabrieleporri: @civati Fosse successo in una manifestazione di sinistra vedremmo critiche dei media, servizi di apertura del TG, frotte… -