Istat:45% donne non pensa avere un bebè

Per l', i dati del 2018 evidenziano un record negativo delle nascite: 439mila, quasi 140mila in meno.E il 45% dellefra i 18 e i 49 anni, dicono di nonrci.L'aiuto nascite viene dai migranti:1mln e 316mila.Intanto aumentano gli over 85:sono 2,2 milioni. Il 50% dei giovani,20-34 anni,rimangono a casa con i genitori mentre 208 mila dal 2008 sono all'estero. Il passaggio alla vita adulta,studi,lavoro,famiglia, appare meno definito ed è "sempre più raro che corrispondano scelte di vita e autonomia economica" proprie dell'età.(Di giovedì 20 giugno 2019)