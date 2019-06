I conti in tasca | dal 9 settembre 2019 Monica Setta su Rai1 Anteprima Blogo

blogo

(Di giovedì 20 giugno 2019) Fumata bianca (forse, in Rai è così, come noto). Il programma quotidiano (dal lunedì al venerdì) disusi farà. Secondo quanto apprende, la partenza sarebbe fissata per lunedì 9alle ore 10.00 subito dopo Unomattina (e il Tg1 delle 9.55).Stando alle informazioni che abbiamo raccolto, sarebbe stato deciso anche il titolo. Si tratterebbe di Iin, che sarebbe stato preferito agli altri due vagliati, ossia Segui i soldi! e Dinostra. Come già anticipato danei giorni scorsi, il programma tratterà di economia precedendo in palinsesto il confermatissimo Storie italiane di Eleonora Daniele, al via alle ore 10.30.Iin, dal 9su) pubblicato su TVBlog.it 20 giugno15:43.

