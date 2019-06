Bambino morto a Mirabilandia | aperto un fascicolo per omicidio colposo

Il Bambino è morto in piscina a Mirabeach probabilmente per un malore : Il pomeriggio tragico di Mirabeach. È stato subito ribattezzato così l'episodio che ha visto ieri un bambino di 4 anni, di Castrocaro, morire annegato in una piscina del parco acquatico di Mirabilandia. La tragedia è accaduta alle 15,30 ma se ne ha avuta notizia solo a sera. Il bambino, di cui non si conosce ancora il nome, è stato visto riverso nell'acqua ed è subito scattato l'allarme e sono subito stati portati i primi soccorsi come scrive ...

Ebola - primo contagio fuori dalla RD del Congo : morto Bambino di 5 anni in Uganda. Msf : “L’epidemia ha accelerato” : La prima vittima di Ebola oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo è un bambino di cinque anni. Il piccolo è morto la scorsa notte in Uganda, come comunica l’account Twitter del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che riprende un comunicato del Ministero della Salute di Kampala. Il fratellino e la nonna del piccolo deceduto sono risultati positivi al test e si trovano ora in isolamento nella struttura sanitaria ...

Nettuno - Bambino di due anni morto : annegato nello stagno di casa : trovato a faccia in giù : Un bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno. Dramma a Nettuno, sul litorale vicino Roma, dove stamattina è morto un bambino di due anni. Il piccolo è caduto in uno stagno...

Sono stati condannati i genitori di un Bambino di 7 anni che era morto per un’otite curata con l’omeopatia : Ad Ancona Sono stati condannati a 3 mesi di carcere (con pena sospesa per la condizionale) i genitori di un bambino di 7 anni morto nel 2017 per un’otite curata con l’omeopatia invece che con una cura antibiotica, e che

Una Vita Anticipazioni Spagnole : il Bambino di Blanca è davvero morto? : Blanca è convinta che suo figlio sia vivo e che la morte del neonato sia solo una messinscena di Ursula. Quale sarà la verità?

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 10-16 giugno 2019 : Blanca Partorisce Un Bambino Morto! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019: il Bambino di Blanca è stato rapito? Arriva l’affascinante Esteban Marquez! Anticipazioni Una Vita: la fuga di Blanca e Diego verrà bloccata da un gruppo di banditi… La giovane darà alla luce un Bambino morto ma… la verità sembrerà un’altra! Arturo chiederà la mano di Silvia. Un ladro si aggirerà indisturbato in quartiere… Casilda si ...