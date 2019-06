Alarm Phone:sos da barca in acque Libia

"L'è stato contattato da un'imzione partita dallacon a bordo circa 120 persone, tra cui 15 donne e 6 bambini. Il motore è in avaria e molti stanno male. Urge salvataggio immediato!". E'l'appello lanciato dasul profilo Twitter. L'Ong comunica di aver "informato le autorità italiane e la cosiddetta Guardia costiera libica, dato che l'Europa ha costantemente fallito nel rispondere a situazioni di pericolo in questa zona del Mediterraneo. La Guardia Costiera libica non reagisce dalle 14.10".(Di giovedì 20 giugno 2019)