Samsung Galaxy Note 10 | fonti anonime confermano presentazione il 7 agosto

Pronto per il mercato il Samsung Galaxy Fold : e se arrivasse con il Note 10? : Possibile mettere la parola fine alla lunga attesa per il Samsung Galaxy Fold? Lo smartphone pieghevole dl produttore sudcoreano sarebbe Pronto per il mercato. Il condizionale è d'obbligo, nonostante le parole specifiche relative alla prossima uscita commerciale siano state proferite da un esponente dell'azienda appunto. Procediamo con ordine: il Samsung Galaxy Fold sembrava destinato ad essere ri-lanciato nel mese di luglio ma nei giorni ...

Samsung dice che Galaxy Fold è pronto - ma senza fornire una data precisa : Samsung annuncerà la nuova data di rilascio di Galaxy Fold durante le prossime settimane; come suggerivano i rumor è quindi sempre più probabile che lo smartphone pieghevole non verrà reso disponibile al pubblico prima di luglio/agosto. L'articolo Samsung dice che Galaxy Fold è pronto, ma senza fornire una data precisa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 Bluetooth non si collega in auto : Lo smartphone Android Samsung Galaxy S8 non si collega al Bluetooth del vivavoce. Guidare la macchina e usare il telefono senza il vivavoce collegato è un vero problema perchè si rischiano di prendere multe molto salate.

Davvero allettanti le promozioni Vodafone per Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e dal 19 giugno : Sono praticamente ufficiali alcune offerte Vodafone che, a partire da oggi 19 giugno, potrebbero fare effettivamente la differenza per tutti coloro che intendono acquistare modelli come i vari Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e a rate. Trenta pagamenti nei prossimi due anni e mezzo, a condizioni tutto sommato interessanti, se pensiamo ai prezzi medi che circolano in Rete per i tre smartphone che sono stati lanciati sul mercato poco più di tre ...

Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo : New York il 7 agosto : Samsung Galaxy Note 10 ha una data di lancio, presunta seppur proveniente da persone vicine ai piani dell'azienda: stessa spiaggia per il Galaxy Unpacked dedicato e una data coerente con le attese. L'articolo Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo: New York il 7 agosto proviene da TuttoAndroid.

D’anticipo l’uscita del Samsung Galaxy Note 10 il 7 agosto? Foto comparativa dei 2 modelli : Non è ancora ufficiale ma la data di uscita del Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere quella del 7 agosto. Il prossimo evento Unpacked del produttore sudcoreano dovrebbe avere luogo dunque tra poco meno di due mesi a New York, esattamente Barclays Center di Brooklyn. Quest'ultima è la stessa sede che nel 2018 è stata utilizzata per la presentazione del Samsung Galaxy Note 9. Rispetto alla pianificazione del lancio del predecessore del ...

Samsung Galaxy A80 è disponibile all’acquisto in Italia : ecco dove comprarlo scontato : Samsung Galaxy A80 arriva in Italia, già scontato su eBay a un prezzaccio piuttosto interessante. Basti sapere che grazie a un coupon si possono risparmiare quasi 200 euro dal prezzo di listino. L'articolo Samsung Galaxy A80 è disponibile all’acquisto in Italia: ecco dove comprarlo scontato proviene da TuttoAndroid.

Da Comet arriva il nuovo volantino “Ed è subito smartphone” : in regalo Samsung Galaxy A10 su alcuni prodotti : Da Comet arriva il nuovo volantino "Ed è subito smartphone": in regalo Samsung Galaxy A10 o LG K40 su alcuni prodotti selezionati. Interessante, no? L'articolo Da Comet arriva il nuovo volantino “Ed è subito smartphone”: in regalo Samsung Galaxy A10 su alcuni prodotti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G sta arrivando con un prezzo inferiore alle aspettative : Samsung Galaxy S10 5G sta finalmente arrivando in Europa e quindi in Italia e probabilmente avrà un prezzo di listino di 1.249 euro. L'articolo Samsung Galaxy S10 5G sta arrivando con un prezzo inferiore alle aspettative proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch si aggiorna per migliorare la stabilità di Samsung Health : Poche ore fa, Samsung ha rilasciato un aggiornamento software minore per il Galaxy Watch che porta una maggiore stabilità al dispositivo per allinearsi a un aggiornamento dell'app Samsung Health, la quale è stata aggiornata all'inizio di questa settimana per aggiungere il supporto di Galaxy Fit e correggere alcuni bug. L'articolo Samsung Galaxy Watch si aggiorna per migliorare la stabilità di Samsung Health proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro con design Digital Bezel e dimensioni importanti : Dalla Corea del Sud arriva la notizia della richiesta di registrazione da parte di Samsung del marchio "Digital Bezel". Scopriamo insieme cosa potrebbe nascondere L'articolo Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro con design Digital Bezel e dimensioni importanti proviene da TuttoAndroid.

Expert regala Samsung Galaxy A10 nel nuovo volantino ricco di offerte Android : Expert sta per lanciare il nuovo volantino "Un grande regalaxy per te", che sarà valido dal 20 giugno al 7 luglio 2019. Con esso, oltre a proporre numerose offerte su smartphone e tablet Android, regalerà un Samsung Galaxy A10 agli acquirenti di alcuni specifici prodotti. L'articolo Expert regala Samsung Galaxy A10 nel nuovo volantino ricco di offerte Android proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna : ecco - finalmente - la Modalità notte per la fotocamera : Samsung ha dato il via al rilascio di un aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9 che porta con sé alcune novità che riguardano il comparto fotografico L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna: ecco, finalmente, la Modalità notte per la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Sbarca la Night Mode sul Samsung Galaxy Note 9 : corposo l’aggiornamento di giugno : Spuntano ancora una volta indicazioni davvero interessanti per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 9 in questi mesi, considerando il fatto che l'aggiornamento di giugno pare destinato a regalarci più sorprese di quante ci si potesse aspettare. Secondo le informazioni raccolte questo lunedì, a differenza di quanto emerso con l'upgrade di maggio, potremo imbatterci in una funzione destinata a fare la differenza per ...