Ludovica Valli accusata dal web | Sei troppo magra | che esempio dai?

Uomini e Donne : Nilufar nega il flirt col velino - Ludovica Valli solo amica di Luca Daffrè : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di due ex troniste di Uomini e Donne e della loro vita sentimentale: a Nilufar Addati e Ludovica Valli, infatti, di recente sono stati attribuiti flirt con due single di Temptation Island. La napoletana ha usato Instagram per smentire la notizia che la voleva fidanzata con Pierpaolo Petrelli; l'influencer modenese, invece, ha stroncato sul nascere le voci secondo le quali starebbe frequentando Luca ...

Luca Daffrè e Ludovica Valli vicini - lei confessa : “Gli voglio bene” : Uomini e Donne, Luca Daffrè e Ludovica Valli sempre più vicini: “Gli voglio bene” Luca Daffrè e Ludovica Valli, grazie anche alla popolarità raggiunta dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne, vantano oggi un’importante seguito sui social. Ex corteggiatore di Angela Nasti lui ed ex tronista del Trono Classico lei, entrambi ultimamente stanno passando […] L'articolo Luca Daffrè e Ludovica Valli vicini, lei confessa: ...

Uomini e Donne gossip - Ludovica Valli è single : addio al personal trainer dopo un anno : Quella di oggi sembra essere una giornata sfortunata per le coppie Vip: dopo Giulia Salemi e Francesco Monte, un altro amato personaggio ha annunciato la fine improvvisa della sua storia d'amore. Stiamo parlando di Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, che, poche ore fa, ha usato Instagram per confermare di non stare più insieme al personal trainer Federico Accorsi. La Valli: 'Io e Federico non stiamo più ...

Uomini e Donne : Ludovica Valli torna single e lascia Bologna : Uomini e Donne: Ludovica Valli e il fidanzato Federico si sono lasciati Dopo un anno insieme è giunta al capolinea la storia d’amore tra Ludovica Valli e Federico, un ragazzo sconosciuto al grande pubblico che lavora come personal trainer. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la separazione su Instagram, dove è tra le […] L'articolo Uomini e Donne: Ludovica Valli torna single e lascia Bologna proviene da Gossip e Tv.

U&D - Ludovica Valli torna single - è finita con Federico Accorsi : Ormai è ufficiale: tra Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, e il personal trainer Federico Accorsi è finita. Ad annunciarlo è stata la stessa ragazza con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'ufficialità per placare i tanti rumors Da un paio di settimane si vociferava di una possibile crisi nella coppia nata circa un anno fa. I follower si erano accorti che c'era qualcosa che non andava, visto che la loro storia veniva spesso ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli : "ho una malformazione" la foto social che svela la verità : Stanca delle critiche tagliente rivolte dai utenti social Ludovica Valli ha sbottato contro gli haters che la accusavano di usare troppo Photoshop. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne la bella Ludovica aveva ammesso di essere ricorsa per qualche ritocchino al chirurgo estetico, seno e labbra

U&D - Ludovica Valli sbotta sui social : 'Ho una malformazione - ignoranti' : Non sarebbe la prima volta in cui l'ex tronista di Uomini e Donne (il noto programma della rete Mediaset condotto da Maria De Filippi), Ludovica Valli, si ritrova sotto molteplici accuse mediatiche. L'ex protagonista del trono classico, come ben sappiamo, ha ricorso alla chirurgia estetica per regalarsi qualche taglia in più al seno. Malgrado Ludovica abbia ammesso e spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a ricorrere alla chirurgia estetica, ...

Ho una malformazione - ignoranti! Ludovica Valli stanca delle critiche : Ludovica Valli non ha retto le ultime critiche sui social e si è scagliata contro chi l'ha accusata di aver usato male Photoshop: "Ignoranti, non sapete nulla di me"La ex tronista di Uomini e Donne ha sbottato contro gli haters che si sono accaniti nei suoi confronti, l' influencer e testimonial di alcuni marchi di moda aveva già ampiamente parlato dei suoi problemi fisici subito dopo l’intervento al seno. Ludovica, infatti, aveva ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli sbotta : “Ho una malformazione - ignoranti” : Uomini e Donne, l’ex tronista Ludovica Valli sotto accusa per una foto pubblicata sui social. Dice basta e sbotta Non è di certo la prima volta che Ludovica Valli è al centro di una vera e propria bufera social e per il suo fisico. L’ex tronista è ricorsa alla chirurgia, come ha ammesso anche lei, […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli sbotta: “Ho una malformazione, ignoranti” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne news - Ludovica Valli e la polemica sul naso rifatto : “Mai negato il filler” : Ludovica Valli di Uomini e Donne replica alle critiche: naso rifatto? “Non ho mai negato il filler ma…” Instagram è un posto spesso affollato da gente piena di risentimento e in vena di fare polemica. Questo lo sa bene Ludovica Valli che, nelle ultime ore, si è dovuta difendere dall’ennesima critica riguardante il suo aspetto […] L'articolo Uomini e Donne news, Ludovica Valli e la polemica sul naso rifatto: ...