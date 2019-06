Disabile deriso dai bulli | il video fa il giro delle chat

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Maria Girardi Il triste episodio è avvenuto a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, umiliato, pesantemente insultato per strada. Protagonista di questo triste episodio undi Francavilla Fontana (Comune in provincia di Brindisi) vittima della stupidità di un gruppo di ragazzi che ha ripreso il vergognoso atto dismo con uno smartphone. Ilrisale a qualche mese fa, ma solo in questi giorni è diventato virale e dalledi WhatsApp si è diffuso rapidamente anche tra gli altri social network. Il cellulare puntato davanti alla faccia del malcapitato che a disagio tenta inutilmente di difendersi e di allontanarsi dal branco. In sottofondo le risate e le ingiurie pronunciate dai, ma anche la voce di qualche adulto. Tutt'attorno l'indifferenza della gente che assiste alla scena senza indignarsi, senza nemmeno cercare di porre fine a quella ...

