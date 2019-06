Calciomercato Lazio | Luis Alberto ammette | “Mi piacerebbe tornare a Siviglia | ci sono

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019)si è confidato ad ‘Abc de Sevilla‘, il quotidiano locale della città spagnola, parlando soprattutto di mercato e di un suo possibile addio, nonostante un contratto con i biancocelesti fino al 2022: “Cosa gli dico? Che voglioa giocare a? Chiunque mi conosca sa che è così”. “L’affetto della gente mi ha sorpreso, ma devo molto anche allaper tutto quello che ha fatto per me e per la mia famiglia -continua il numero 10 dei laziali-. Ilnon mi ha chiamato, ma qualcosa so che c’è, cicontatti con il mio agente“. “L’unico che mi ha chiamato è Simone Inzaghi, il mio allenatore. Mi ha detto cheimportante per il suo progetto, che vuole che io continui. Con lui abbiamo una rene che va oltre il calcio. Immagino che continuerò a parlare in ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, #Wallace in uscita: direzione #Flamengo - DiMarzio : #Lazio, dura risposta di #LuisAlberto a #Lotito: 'Le sue parole mi hanno dato fastidio, non le capisco'. E sul futu… - SemaSevillista7 : RT @DiMarzio: #Lazio, dura risposta di #LuisAlberto a #Lotito: 'Le sue parole mi hanno dato fastidio, non le capisco'. E sul futuro: 'Ci so… -