Amo sentirmi libera! Bianca Guaccero in bikini su Instagram

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Giovanni Ciacci dice addio a Detto Fatto esi consola al mare incantando i fan su.La presentatrice pugliese si sta godendo una rilassante vacanza al mare con alcune amiche. Sui social non manca di pubblicare selfie inche esaltano il suo fisico perfetto. La 38enne posa in versione sirenetta sulla sabbia, poi come pin up sulla battigia mentre prende il sole. E naturalmente non può mancare lo scatto romantico al tramonto.Intanto, Giovanni Ciacci ha ufficializzato con un messaggio sula sua decisione di lasciare Detto Fatto, il programma di Rai 2 di cui è stato per diverso tempo la colonna portante, prima affiancando Caterina Balivo e poi per solo una stagione

La bella conduttrice non sembra farsene un cruccio dell’addio allo stylist che recentemente ha sviluppando una grande ammirazione per Barbara D’Urso, dalla quale è ospite a Live-Non è la D’Urso. A dir la verità la Guaccero non ha commentato apertamente la scelta di Ciacci, anche se un commento comparso sulla sua pagina social dove si legge: “Le persone non cambiano, si rivelano. (D.Lynch)” è apparso come una frecciatina a Giovanni. Lei si affrettata a smentire, ma pare proprio non voler prendere posizione sull’accaduto.Per altro, Detto Fatto sarà ridotto per dare spazio a un nuovo programma di Stefano De Martino. Secondo indiscrezioni, la trasmissione di Bianca, nonostante abbia ottenuto importanti risultati, non è molto gradita dai vertici Rai che hanno quindi deciso di limitare il budget.