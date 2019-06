Terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone: diramata l’allerta tsunami

(Di martedì 18 giugno 2019) Undi6.5 ha scosso il nord-ovest del, con epicentro in mare, innescando l'allarme. La scossa è stata registrata nella prefettura di Yamagata quando erano le 22 e 22 locali, cioè le 15 e 22 in Italia. L'ipocentro delè stato individuato a 10 chilometri di profondità.Subito dopo la rilevazione del violentissimo sisma, è scattato l’ordine di evacuazione per i residenti lungo la costa. Sotto osservazione la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa.