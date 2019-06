Pd | Zingaretti | “Ricostruire fiducia tra noi Evitiamo dibattiti astratti tra dirigenti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Tenere tutti insieme e andare oltre le polemiche. In stretta osservanza con quella “vocazione ecumenica” che è stata la sua cifra politica e la rotta seguita nella gestione della Regione Lazio. Dopo giorni di dibattito, con toni anche aspri, per le scelta fatte nella costruzione della nuova segreteria, Nicolaaffronta la direzione del Partito democratico e lancia il suo appello con quella che ha definito la sua “ossessione per l’unità“: “Non affossiamo i primi segnali di ripresa del Pd – ha detto il segretario dem – L’azione deve essere rivolta tutta all’esterno, dove c’è una situazione di pericolo” per l’ascesa della destra. “Non è un appello ai buoni sentimenti, ma la costruzione di una linea politica“, ha aggiunto. “Sento su di me tutta la responsabilità di proporre un intervento per ricreare un clima ...

