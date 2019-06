Partono degli scavi per Enel e riemergono straordinarie sorprese archeologiche | è

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Dal sottosuolo di Tarantodopo secoli reperti archeologici di rilevanza storica e culturale. L’ultima scoperta avvenuta nella città pugliese è quella di una tomba a camera rinvenuta in via Maturi, nella semiperiferia tarantina. La tomba contiene sette inumazioni e risale al II secolo avanti Cristo. La scoperta è stata presentata dalla Soprintendenza all’Archeologia, alle Belle arti e al Paesaggio nel corso delle Giornate dell’Archeologia. La scoperta è avvenuta grazie ad una indagine stratigrafica effettuata per una richiesta diper il posizionamento di un tratto di rete interrata. Il corredo funerario ritrovato è ricchissimo e pregiato, e si trova attualmente in fase di restauro presso il laboratorio della Soprintendenza. Contiene vasellame, oggetti votivi e manufatti metallici. Il Comune di Taranto, attraverso l’assessore all’Urbanistica, ...

