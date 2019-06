L’ombra della camorra sul Ponte Morandi | arrestati due esponenti della Tecnodem

L’ombra della camorra nella demolizione di Ponte Morandi : arrestati i vertici di un’impresa : Gli amministratori della “Tecnodem srl” di Napoli sono stati arrestati a seguito di un'inchiesta della DDA di Genova. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip nei confronti dell’amministratore di fatto e di una donna, considerata un prestanome. Dalle indagini è emerso che l’amministratore era vicino a clan camorristici.Continua a leggere

Sull’Europa si allunga L’ombra della Russia di Putin : A ogni elezione che si rispetti c’è un convitato di pietra che dalla vittoria di Trump in poi non smette di fare notizia. La Russia di Putin, con le sue fabbriche di bot, i team digitali esperti in tecniche di disinformazione, è ormai una costante nelle campagne elettorali dei paesi occidentali.Ovviamente questa volta l’influenza della manina russa sarebbe stata orientata sul voto delle elezioni europee. Attori ...

L’ombra del doping si allunga sul Giro d’Italia. E spunta il nome di Petacchi - ora voce della Rai : L’ombra del doping sul 102° Giro d’Italia. Tutto è nato dall’Operazione Aderlass, l’inchiesta antidoping che aveva portato a cinque arresti durante i recenti Mondiali di sci nordico in Austria e che si è poi allargata anche ad altri sport: secondo gli inquirenti coinvolgerebbe inoltre numerosi Paesi, soprattutto dell’area nord europea e balcanica. ...

Ponte Morandi - L’ombra della camorra sui lavori : interdizione antimafia per una ditta : La Prefettura di Genova su indicazione della Direzione Investigativa antimafia ha notificato un'interdittiva antimafia alla Tecnodem Srl, società che si occupa di demolizioni di materiale ferroso e in cui opera Ferdinando Varlese, in passato protagonista di gravi reati e accusato di avere relazioni con clan della camorra.Continua a leggere

Tangenti Milano - così un cartello di 50 imprenditori si spartiva appalti : accordi - tradimenti e L’ombra della ‘ndrangheta : accordi, tradimenti, manovre e l’ombra della ‘ndrangheta. Non ci sono solo le corruzioni nell’ultima storia di Tangenti messa nero su bianco dalla Dda di Milano. A “inquinare” (o tentare di farlo) gli appalti c’era un vero e proprio cartello di imprenditori: una cinquantina in totale quelli sotto indagine da parte dei pm Antimafia guidati da Alessandra Dolci. Per l’accusa con patti di desistenza e ...

L’ombra della ’ndrangheta sulla politica : Arrestate 43 persone, tra loro anche amministratori pubblici e imprenditori. Coinvolti 4 esponenti di FI. Gli inquirenti: «Finanziamenti illeciti anche a FdI».

L’ombra della ’ndrangheta sulla politica Bufera giudiziaria su Forza Italia | : La maxi-operazione dei carabinieri e guardia di finanza coordinata dalla Dda di Milano. Coinvolti 4 esponenti di FI. Arrestate 43 persone, tra loro anche amministratori pubblici e imprenditori