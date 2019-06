La lampada che parla con Alexa

Met Gala - da Lady Gaga che fa lo strip-tease a Katy Perry in versione lampadario : i look più stravaganti sul red carpet – FOTO : Lady Gaga fa lo strip-tease sulla scalinata del Met Gala 2019: la diva di “A Star is Born” si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa – nero e rosa confetto il colore intonato al tema della serata – interpretando in questo modo lo spirito “esagerato” di “Camp: Notes ...