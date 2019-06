Calciomercato Juventus – Non tramonta l’ipotesi De Ligt - per il centrocampo vivi i nomi di Rabiot e Pogba : La Juventus non molla la pista De Ligt, tenendo monitorata al tempo stesso anche la situazione relativa a Rabiot: il sogno però resta Pogba Sbarcato Sarri a Torino, la Juventus adesso torna a concentrarsi sul mercato, dove è molto attiva per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il reparto difensivo, il club bianconero non molla la pista De Ligt, il quale non si è ancora accordato né con il ...

Mercato Juventus - oltre Rabiot : offerta monstre per il gioiello del PSG : Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di un difensore di spessore da inserire nella rosa dopo il ritiro di Andrea Barzagli. I nomi accostati in questi giorni ai bianconeri sono diversi: il sogno porta il nome di Koulibaly ma strapparlo al Napoli non sarà per nulla facile. Ci vogliono più di 100 milioni di euro e la concorrenza inglese […] More

Mercato Juventus - non solo Rabiot : doppio colpo in difesa e attacco! : Mercato Juventus- Il Mercato della Juventus si prepara ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come evidenziato in mattinata, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su Rabiot. Il centrocampista francese, svincolato dal PSG, firmerà un contratto da circa 7 milioni di euro l’anno fino al 2024. Non solo Rabiot, la […] More

Juventus - Rabiot ad un passo : c’è l’accordo. Commisso blinda Chiesa : “Nemmeno per 100 milioni” : Rabiot Juventus- Secondo quanto evidenziato da “ChiringuitoTV”, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio di Rabiot in bianconero. 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2024: questa l’offerta che la Juventus ha presentato al centrocampista francese, offerta che il giocatore avrebbe praticamente accettato. Accordo totale e attesa per la […] L'articolo Juventus, Rabiot ad un passo: c’è ...

Calciomercato Juventus – Indizi social sul ritorno di Pogba : Rabiot può arrivare a parametro zero : Paul Pogba semina Indizi sui social in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus: bianconeri presenti anche nel lotto delle pretendenti ad Adrien Rabiot, pronto a svincolarsi dal PSG Al giorno d’oggi, il Calciomercato passa anche dai social. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, specie quelli che seguono Paul Pogba su Instagram. Nelle ultime storie, il centrocampista francese ha postato una foto di un fan con entrambe le maglie ...

Calciomercato Juventus - media spagnoli : 'Rabiot sarebbe vicino alla firma' : La Juventus ha scelto Maurizio Sarri. Il tecnico firmato un accordo triennale con i bianconeri, ed ora dopo la presentazione del mister (sarà giovedì mattina), partirà ufficialmente il mercato del club. Tra i vari colpi già messi in preventivo e quelli che verranno, il tecnico toscano vorrebbe una Juve d'assalto in grado di imporre il proprio gioco. In tutti i reparti sono previsti dei ritocchi, in maniera particolare in quello arretrato e a ...

Sarà Adrien Rabiot il primo acquisto dell’era di Sarri alla Juventus : Marcos Benito, giornalista di “El Chiringuito de Jugones”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com. Secondo quanto ha detto, il centrocampista del Psg, Adrien Rabiot, andrà alla Juve e Sarà il primo acuisto dell’era Sarri in bianconero. Rabiot avrebbe accettato un ingaggio di circa 7 milooni di euro l’anno per 5 anni. Il 30 giugno scadrà i suo contratto e nel mese di luglo il trasferimento darò ufficiale Queste le sue ...

Calciomercato Juventus : per Rabiot sarebbe quasi fatta - contratto fino al 2024 : Il Calciomercato della Juventus sta per far partire un altro botto. Secondo “Chiringuito TV” sarebbe tutto fatto per l’approdo in bianconero di Adrien Rabiot, centrocampista centrale che si svincolerà tra qualche giorno dal Paris Saint Germain. Dopo cinque anni di corteggiamento andrebbe quindi a segno un colpo a parametro zero che sarebbe il secondo dell’estate juventina dopo Aaron Ramsey pescato nelle fila dell’Arsenal. Calciomercato Juventus: ...

Rabiot Juventus - è fatta : primo colpo per Sarri - ecco quanto costerà! : Rabiot Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “ChiringuitoTV“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo totale per il passaggio di Rabiot in maglia bianconera. Offerta da 7 milioni di euro l’anno fino al 2024. Il centrocampista sarebbe pronto ad accettare la proposta bianconera e iniziare la sua nuova avventura dopo l’ultimo anno decisamente complicato […] More

Calciomercato Juventus - Pogba - Rabiot e Ndombele sarebbero le trattative più 'calde' : Il Calciomercato della Juventus si muove prevalentemente a centrocampo. Il sogno è Paul Pogba, oggi Nedved incontra Raiola a Montecarlo, le alternative sono Adrien Rabiot, che chiede un super ingaggio, e Tanguy Ndombele, richiesto da mezza Europa. Tutte le trattative a centrocampo non sono per niente facili, ma in mediana serve qualcosa in più rispetto all’anno scorso. L’acquisto di Ramsey non può bastare, Sarri, il candidato più forte alla ...

Calciomercato Juventus : Rabiot vorrebbe 10 milioni - su di lui anche lo United : Il Calciomercato della Juventus si muove per Adrien Rabiot. Insieme a Pogba e a Milinkovic-Savic è lui uno degli obiettivi primari da regalare a Sarri, pronto a diventare il nuovo allenatore bianconero. Paratici si sta muovendo per portare il francese a Torino, il giocatore è in Italia in vacanza in questi giorni e ha già dichiarato di avere avuto contatti con i Campioni d’Italia che però dovranno superare un'agguerrita concorrenza. Juventus: è ...

Rabiot Juventus - ci siamo : clamorosa rivelazione del centrocampista! : Rabiot Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus sarebbe piombata con forte decisione su Rabiot. Il centrocampista francese rappresenterebbe il profilo di centrocampista ideale tracciato da Maurizio Sarri e la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad affondare il colpo in vista delle prossime settimane. Un affare che potrebbe decollare nell’immediato, ma attenzione ai […] ...

La Juventus pronta a portare a Torino i grandi nomi : da Ndombele a Rabiot : Il centrocampista del Paris Saint Germain Adrien Rabiot ha voglia d’Italia. Le sue prime vacanze estive sono in Toscana, e questo è un bel segnale per chi lo cerca. Il calciatore francese si sta rilassando in compagnia di sua madre che le fa anche da manager, la signora Veronique. Che sia un indizio di mercato o no, si capirà a breve. Il calciatore è sempre stato un vecchio pallino del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici da diversi ...