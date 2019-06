Il fermo di Platini e la questione Qatargate

agi

(Di martedì 18 giugno 2019) L'ex presidente della Uefa, Michel, è stato fermato dalla polizia francese per le accuse di corruzione per l'assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar. Lo scrive il sito francese Mediapart. Secondo le ultime ricostruzioni si troverebbe in custodia cautelare presso la caserma della polizia giudiziaria di Nanterre. Al centro della vicenda ci sarebbe Claude Gueant, consigliere dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, ascoltato dagli inquirenti che indagano sul presunto caso di corruzione nell'assegnazione dell'edizione 2022 dei Mondiali di calcio e che hanno fermato l'ex stella della Juventus e della nazionale francese. Classe 1945, nato a Vimy nel dipartimento del Passo di Calais, Gueant è membro dell'Unione per un movimento popolare (Ump).Tra febbraio 2011 e maggio 2012 è stato ministro dell'Interno della Francia. La ...

