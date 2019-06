Google abbraccia OnePlus 7 | 7 Pro e 7 Pro 5G | ecco il supporto ad ARCore

Un’altra app di Google abbraccia il Material Theme : ora è la volta di Google Family Link : L'ultima app a ricevere il rinnovamento grafico è Google Family Link , lo strumento messo a disposizione dei genitori per controllare la vita digitale dei propri figli. Anche se si tratta di modifiche piuttosto lievi che non saltano subito all'occhio, come di consueto si nota la presenza del font Google Sans e l'iconografia in linea con la versione più recente del Material Theme di Google . L'icona dell'app ha inoltre ricevuto un piccolo ...

Family Link 1.38 si prepara ad abbracciare Google Stadia : L'ultimo aggiornamento dell'app Family Link di Google , che consente ai genitori di gestire gli account Google dei propri figli, fornisce i primi indizi su come funzionerà il controllo parentale di Google Stadia e altre potenziali anticipazioni. In questo aggiornamento di Family Link 1.38 sono presenti alcune stringhe che si riferiscono a Stadia (e al suo nome in codice "Yeti") che suggeriscono che i genitori riceveranno delle notifiche ...

GTA 6 abbraccia anche Google Stadia - uscita non solo su PS4 - Xbox One e PC? : Quando si parla di GTA 6 è praticamente impossibile che in giro per il mondo non si drizzino milioni e milioni di antenne. Cosa più che giusta e normale, considerando il fatto che il franchise creato da Rockatsr Games sia stato in grado, nel corso del tempo, di crescere ed evolversi nel migliore dei modi per la sua community, tanto da divenire un vero e proprio punto di riferimento per l'intera industria videoludica orientata sul genere del free ...