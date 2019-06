Effetto Draghi |  spread in picchiata sotto 240 L’euro scende sotto 1 | 12

ilsole24ore

(Di martedì 18 giugno 2019) Il numero uno della Bce è intervenuto al Forum di Sintra, confermando le prospettive deboli per l'economia elineando che il Qe ha ancora considerevole spazio a disposizione oltre a tornare a parlare di possibili ulteriori tagli dei tassi di interesse. A Piazza Affari acquisti generalizzaati, vendite solo su St dopo la riduzione delle stime di Huawei, in calo Ubi Banca. Sale il Creval dopo il piano...

