David Coulthard e la nazione in testa

Vietnam Show Run con David Coulthard : With just one year to go before F1 powers up for the first Vietnam Grand Prix, our Show car team revved up the anticipation with a second visit to the country. Thanks to our good friends at Heineken and the Vietnam Grand Prix Corporation, we unleashed a double dose of Formula 1 power, with Grand […] L'articolo Vietnam Show Run con David Coulthard sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.