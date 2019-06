Concorso navigator | si inizia oggi 18 giugno con la prova selettiva

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019)martedì 18si terrà presso la Fiera di Roma (in via Portuense, a Roma) la prima giornata delladei 2980, ovvero coloro i quali affiancheranno i centri per l'impiego, per il ricollocamento dei disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza. Lasi svolgerà anche il giorno seguente ovvero domani mercoledì 19 e giovedì 20. I candidati dovranno trovarsi per il check-in all' ingresso NORD della fiera al Padiglione 9. L' ingresso della fiera possiede un'ampio parcheggio che potrà ospitare oltre 5000 posti auto, a beneficio di chi raggiungerà la sede in auto (dal Grande Raccordo Anulare uscita 30 in direzione Fiumicino). Laprevede di rispondere a 100 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta (ogni risposta esatta vale un punto, zero punti per le risposte non date e meno 0,40 per le risposte sbagliate). ...

