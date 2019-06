Ciclistica 64enne sbaglia strada in discesa e finisce contro un’auto (Di lunedì 17 giugno 2019) È morto mentre era in sella alla sua mountain bike in uno scontro con un’auto che non gli ha dato scampo. Il dramma lungo la strada provinciale 22 nel Comune di Forgaria nel Friuli durante la manifestazione Ciclistica del torneo “Comuni amici”. Alfio Del Colle, 64 anni, di Travesio, avrebbero imboccato una strada diversa da quella prevista nel percorso della gara. Ma alla fine di una discesa ha trovato la morte. L’uomo si è scontrato con una Kialungo la strada provinciale 22 che porta al lago di Cornino. Per l’imprenditore agricolo non c’è stato nulla da fare. (Di lunedì 17 giugno 2019) È morto mentre era in sella alla sua mountain bike in uno sconche non gli ha dato scampo. Il dramma lungo laprovinciale 22 nel Comune di Forgaria nel Friuli durante la manifestazionedel torneo “Comuni amici”. Alfio Del Colle, 64 anni, di Travesio, avrebbero imboccato unadiversa da quella prevista nel percorso della gara. Ma alla fine di unaha trovato la morte. L’uomo si è scontrato con una Kialungo laprovinciale 22 che porta al lago di Cornino. Per l’imprenditore agricolo non c’è stato nulla da fare.

Tutto è al vaglio della Polizia stradale, che sta cercando di chiarire la dinamica del tragico incidente. Innanzitutto il motivo per cui Del Colle non ha seguito il tracciato indicato durante il quale era garantita l’assistenza ai partecipanti, una sessantina in tutto. Forse per uno errore, ha percorso una stradina interpoderale che si immette direttamente sulla provinciale. Durante il tratto percorso in discesa è finito travolto da un’auto.