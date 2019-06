Terremoti in Toscana | scosse avvertite in provincia di Siena DATI

Terremoti e rischio sismico : i satelliti Sentinel-1 per il monitoraggio della deformazione del suolo - il caso della Toscana : Uno studio dei ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e di TRE ALTAMIRA, pubblicato su Nature, ha messo in luce le potenzialità della costellazione di satelliti Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il continuo monitoraggio della deformazione del suolo, applicandole al caso della Toscana. “Il lancio dei sensori di Sentinel-1 ha aperto nuove possibilità per le applicazioni dell’interferometria ...

Terremoti Toscana : la Regione attiva 16 milioni per interventi di prevenzione sismica : Ammontano a 16 milioni di euro i finanziamenti che la Regione Toscana ha attivato con il Dops, il Documento operativo 2019 per la prevenzione del rischio sismico: azioni, spiega l’assessore all’Ambiente, Federica Fratoni, con cui la Regione completa gli interventi messi in campo utilizzando le risorse stanziate dopo il terremoto in Abruzzo del 2009 e che per la Toscana hanno significato complessivamente 39 milioni in sette anni, dal ...