Stretta di mano tra Matteo Salvini e Mike Pompeo a Washington

Salvini-Di Maio - Stretta di mano contro Conte : Manca un quarto d’ora a mezzanotte. Le scorte, sigarette in bocca, buttano i mozziconi a terra e si precipitano dentro, verso le auto. Nel cortile di Palazzo Chigi si materializzano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il primo con la giacca che sembra cucita addosso, anche nell’afa tropicale di Roma, il secondo in camicia bianca. Camminano l’uno accanto all’altro, si fermano, parlottano, si stringono la mano. È la ...

Conte - Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi : due ore di vertice - poi la Stretta di mano : L'atteso vertice a tre per chiarirsi e ripartire tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini è terminato dopo quasi due ore a...

Giuli vs Calenda : “Ti piace fare il duro?”. Interviene Floris : “Calmi”. Poi la Stretta di mano : “Errore darti del fascista” : Seconda parte della concitata polemica tra l’europarlamentare Carlo Calenda (Siamo Europei-Pd) e il giornalista Alessandro Giuli, durante la trasmissione Dimartedì (La7). Calenda rivolge un monito al pubblico, che aveva applaudito con entusiasmo l’intervento di Giuli contro l’ex ministro Elsa Fornero: “State attenti, perché per le palle che ci stanno raccontando oggi al governo il conto prima o poi arriva. E sapete cosa ...

DiMartedì - quasi rissa tra Calenda e Giuli. Floris : "Non siamo al bar". Poi la Stretta di mano (VIDEO) : Momenti di tensione durante la lunga puntata di stasera, l'ultima stagionale, di DiMartedì. Nel corso del mini-talk andato in onda dopo le ore 23 si è verificato un acceso scontro tra Carlo Calenda del Pd e Alessandro Giuli del quotidiano Il Foglio. Tutto è nato dalle parole usate dal giornalista nei confronti dell'immancabile Elsa Fornero, in collegamento. L'epiteto 'lady spread', rivolto all'ex ministro del Lavoro ai tempi del governo ...

Giro d’Italia – Nibali fa chiarezza sui social : “la Stretta di mano mancata fra me e Roglic? Vi spiego il motivo” [FOTO] : Vincenzo Nibali fa chiarezza su Instagram in merito alla mancata stretta di mano con Primoz Roglic: lo ‘Squalo’ spiega i motivi di quanto accaduto Un secondo posto al Giro d’Italia, dietro uno straordinario Carapaz. Non è di certo una vittoria, ma Vincenzo Nibali può tornare a casa soddisfatto e conscio di aver dato il massimo: gli erorri li studierà con calma, ripensandoci con il senno di poi. Intanto Nibali un pensiero ...

Trump a Londra attacca Khan : «Perdente». Insolita Stretta di mano con la Regina Elisabetta : Tappeto rosso ma anche polemiche al veleno sullo sfondo della visita di Stato iniziata oggi nel Regno Unito da Donald Trump. In particolare con il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, con cui il...

Tecnologia : premiato lo studio italiano sulla Stretta mano tra uomo e robot : Lo studio sulla “stretta di mano” tra uomo e un robot, condotto all’Università di Siena, è stato premiato a Montreal in una delle più importanti conferenze internazionali di robotica, la International Conference on robotic and Automation (ICRA). Il lavoro, pubblicato nell’articolo “The Role of Closed-Loop Hand Control in Handshaking Interactions” riguarda il sistema di controllo della forza di interazione durante una stretta di mano tra un ...

Internazionali d’Italia 2019 : Naomi Osaka coStretta al ritiro per un infortunio alla mano. Kiki Bertens in semifinale : Non arrivano buone notizie per Naomi Osaka. La giapponese, n.1 del mondo, avrebbe dovuto affrontare l’olandese Kiki Bertens (n.4 del ranking e vincitrice del torneo a Madrid) nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Tuttavia, la nipponica ha annunciato il proprio ritiro a causa di un infortunio alla mano destra che non le consentirà di scendere in campo. Pertanto, Bertens, testa di serie n.6 del seeding, accede ...

Vertice Putin-Kim Jong-un. Stretta di mano e forte sintonia tra i due leader : "Sono venuto a Vladivostok per discutere il percorso per una soluzione pacifica" della disputa sul nucleare, che per il mondo è un "interesse prioritario".

Ex Ilva di Taranto - mamma rifiuta la Stretta di mano a Di Maio : "Si ricorda di mio figlio morto?" : "Servono provvedimenti urgenti per evitare che altri bambini come mio figlio muoiano". Lo ha detto Carla Lucarelli, mamma di Giorgio Di Ponzio, il 15enne morto lo scorso 25 gennaio a Taranto a causa di un sarcoma raro. La donna ha partecipato all'incontro, in corso in prefettura a Taranto, tra i ministri del governo Conte in particolare il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, e alcune associazioni cittadine che ha fatto seguito al ...