Salvini all’ambasciatore Usa | ‘A Washington andammo lì | come si chiama… alla scalinata di

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dopo l’incontro col segretario di Stato, Mike Pompeo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo, ha fatto visita al Lincoln Memorial accompagnato dall’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Verricchio. A un certo punto, il leader della Lega gli ha rivolto la parola: “Una voltaa Wahington lì,si chiama…di Rocky”. “Ma quella è Filadelfia” è stata la replica di Verricchio. Che poi, con professionalità, ha spiegato al ministro dell’Interno alcune caratteristiche del Philadelphia Museum of Art. L'articoloall’ambasciatore Usa: ‘Alì,si chiama…di Rocky’. ‘Quella è Filadelfia’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

