Niente soccorsi in elicottero, pagati una miseria! Piemonte, protestano i Vigili del Fuoco

(Di lunedì 17 giugno 2019) Coloro che nel mese di luglio avranno bisogno di assistenza da parte degli elicotteri deidelinpotrebbero non riceverla mai. La decisione, che ha dell'incredibile, è stata presa dai tecnici dell'elisoccorso, che non hanno compilato i turni di presenza per il mese prossimo dopo la comunicazione, voluta dal dipartimento centrale, che agli elisoccorritori non sarà più corrisposto il gettone di indennizzo che spettava loro dal 2015. "Quella somma ci veniva data perché noi non possiamo fare i turni di notte", spiegano i tecnici deidelin una missiva inviata al comandante regionale Antonio Lamalfa e al responsabile del reparto volo. Gli elisoccorritori infatti volano nell'equipaggio del Drago ma effettuano servizio solo nelle ore diurne.