Lutto mondiale per la morte di Zeffirelli

(Di lunedì 17 giugno 2019) Piera Anna Franini Tutti i media lo ricordano. Il Met: "Non c'è nulla di meglio del suo Falstaff" Da questa mattina, il feretro di Francosarà nella camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze: la città dove il regista e scenografo nacque 96 anni fa. La salma ha così lasciato la casa romana dove ieri si è recato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rendere omaggio al Maestro, intrattenendosi brevemente con i familiari. Domani (ore 11), i funerali nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, giorno in cui il sindaco Dario Nardella ha proclamato ilcittadino. È cosa rara che i battenti del Duomo si aprano a un laico. L'ultima volta fu 15 anni fa, per le esequie di Mario Luzi.riposerà nella cappella di famiglia del cimitero delle Porte Sante, accanto alla Basilica di San Miniato al Monte, a ...

