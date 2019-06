La Fondazione Carla Fendi esplora l’Intelligenza Artificiale a Spoleto62

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) La, in occasione della nuova edizione del Festival dei 2Mondi di Spoleto, continua il suo percorso nella Scienza inaugurato con successo nel 2018. Domenica 30 giugno alle 11 il Teatro Caio Melisso Spazioospita Ecce Robot, una narrazione integrata dalle astrazioni scientifiche delalle applicazioni pratiche della Robotica. A seguire il Premioa due eccellenze femminili della Soft Robotica italiana, mentre dalle 10 si apre l’installazione Neural Mirror, nella ex Chiesa della Manna d’Oro. La, dopo aver portato l’anno scorso al Festival dei 2Mondi di Spoleto i due premi Nobel Peter Higgs e François Englert, il direttore del CERN Fabiola Gianotti e Lucy Hawking, conferma l’attualità dei suoi contenuti proponendo quest’anno una riflessione sulle nuove tecnologie che governeranno il futuro e con le ...

