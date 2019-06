Coppa America 2019 | orari e programma delle partite di oggi lunedì 17 giugno Come

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Una sola partita inper quanto concerne la Copadi calcio, che vedrà scendere in campo le uniche due squadre che non hanno ancora esordito: nel Girone C, dopo il pesante 4-0 rifilato questa notte dall’Uruguay al malcapitato Ecuador, toccherà a Giappone e Cile. Si giocherà all’1.00 ora italiana della notte tra17 e martedì 18: il Cile deve difendere i titoli conquistati nelle ultime due edizioni, ma il Giappone punta a fare bene, cercando di raccogliere un risultato positivo nella gara d’esordio, cosìfatto dall’altra squadra invitata, il Qatar che ha imposto il pari al Paraguay. Segui Giappone-Cile in diretta streaming su DAZN La gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Di seguito ilodierno: Copadi calcio – Martedì 18Girone C – 1a giornata ore 01.00 Giappone-Cile Diretta ...

