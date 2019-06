Boschi contro Di Maio | ' Una vergogna la riduzione dei contributi Inail'

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Maria Elenain questo periodo occupa grande spazio nelle cronache politiche attuali: in poche ore è passata da un attacco, velato ma non troppo, nei confronti dell'attuale leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti ad uno, maturato su Twitter e molto più diretto, rivolto al governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle. In particolare, l'ex Ministro del governo Renzi ha avuto parole particolarmente dure nei confronti del Ministro del Lavoro Luigi Dia proposito di sicurezza sul lavoro, dando seguito ad una saga in cui i due non si sono risparmiati frecciate anche sulle vicende che hanno riguardato i rispettivi padri. La necessità di tagli riguarderebbe la sicurezza sul lavoro Dopo aver lanciato frecciate nei confronti dei suoi compagni di partito, con cui accusava chi le stava attorno di aver attaccato Lotti sul caso Csm addirittura molto più di quanto non abbiano ...

