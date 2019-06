Appena il 17% dei giochi mostrati all' E3 2019 è considerabile non violento

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Che la rappresentazione della violenza sia uno dei pilastri dei videoè praticamente innegabile dato che la maggior parte delle grandi produzioni e non di successo mostra dei contenuti che possono essere considerati più o meno violenti. Ma qual è effettivamente la percentuale di queste produzioni? Qual è il "peso" dei contenuti considerabili violenti e il peso di quelli etichettabili come non violenti?Games Industry ha provato a rispondere almeno in parte a questo quesito con un'indagine che si concentra in particolare sui titolidurante l'E3. Il risultato è tutto sommato piuttosto prevedibile: dei 239solo 41 (il 17%) possono essere considerati non violenti secondo dei criteri identificati dai nostri colleghi (il punto è quello di identificare queiin cui la morte o la violenza non è una meccanica centrale dell'esperienza).Un ulteriore ...

